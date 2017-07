Demandan a “Chevo” por amenazas de muerte

El Regidor Ricardo Maldonado se dice afectado

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Por amenazas de muerte, el Constructor Eusebio Coronado que reclamó la mala calidad en una obra de drenaje fue denunciado ante el Ministerio Público por el Regidor de Obras Públicas Ricardo Maldonado, denuncia que no procedió sino que se les pidió llegar sólo a un acuerdo.

Tras el altercado verbal con el ciudadano en el que el funcionario Público mandó llamar a la Policía Municipal luego del intercambio de insultos y llegar a un acuerdo ante el Director de la Policía Municipal de no agresiones, el Regidor llegó el día de ayer al Ministerio Público para denunciar a Eusebio Coronado.

El constructor Eusebio Coronado, dijo que ante el encargado del Ministerio Público se le denunció por supuestas amenazas de muerte, lo que no se dio en el altercado que tuvieron en la colonia Independencia, por lo que se les pidió en la dependencia llegar a un acuerdo de no agresiones ya que la situación no daba para una denuncia.

“Si es cierto que le dije algunas cosas que es un ignorante que no sabe nada de las obras, pero en ningún momento lo amenace”.

Señaló que el funcionario municipal tomó el reclamo que se le hizo de manera personal y avalándose en su cargo y el poder que este le da, lo denunció ante el Ministerio Público, situación que no trascendió.