Denuncian contaminación de frutería

Vecinos aseguran, que éste negocio ubicado en la Carretera 30, tira en los contenedores la mercancía que se les echa a perder, emanando fétidos olores

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Por medio de las redes sociales se denunció el pésimo servicio que ofrece la Frutería la Hacienda, la que está ubicada en la Carretera 30, pues vecinos que viven alrededor de este negocio, dijeron que la mercancía que se les echa a perder, sólo se limitan a tirarla en los contenedores que están a un costado de este local.

Por lo que los fétidos olores, no se hacen esperar y los vecinos ya no saben qué hacer para remediar esta situación, pues en días pasados que las temperaturas estuvieron calcinantes, de un día para otro, se hacían gusanos y ni que decir de los moscos, que no pueden ni abrir las puertas de sus casas.

“Ahora que hizo mucho calor, pues sólo contamos con ventiladores y pues había mucho mosco, no podíamos tener las puertas abiertas, porque se venía toda la plaga de moscas aunado a los olores tan pestilentes que emanaban los contenedores; no tenemos nada en contra del negocio, sólo que deben de hacer las cosas bien”, era lo que decían algunas de las publicaciones.

Mientras que en los comentarios, agregaba que no era la primera vez que se quejaban de este negocio y no sólo en las redes sociales, sólo esperaban que las Autoridades Municipales hicieran algo al respecto, pues es unas de las calles más transitadas en dicho sector