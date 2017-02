Derrama municipio más de 500 MP

La tarde de ayer, 71 trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento, recibieron en promedio de 6 mil pesos como pago de Pro-huelga

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Con una derrama de poco más de 500 mil pesos, la tarde de ayer los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento recibieron sus respectivos pagos de Pro-huelga.

Javier Rivera Martínez, líder del Sindicato de Burócratas de Castaños, indicó que tras lograr un incremento al tabulador del 4 por ciento también acordó de la mano con el Alcalde José Isabel Sepúlveda que se brindará un incremento al salario diario de 15 a 20 pesos a los trabajadores que menos ganan y que realmente cumplan con sus labores.

“En estos días estaremos viendo en conjunto con el Tesorero los listados de los trabajadores, lograrnos que un extra para ellos, y es que hay trabajadores que ganan muy poco y queremos al menos lograr que ganen un poco más, ya hablé con los compañeros, les dejamos en claro que no es para todos sino para los que menos ganan y que realmente trabajen, porque eso sí, no premiaremos a quién no desempeña bien su labor”, puntualizó Rivera.

El representante del personal sindicalizado en el municipio, comentó que además de los mencionados logros, ayer por la tarde de pago la Pro-huelga, siendo un recurso total de 546 mil pesos erogados por el Ayuntamiento.

“La Pro-huelga la recibieron los 71 trabajadores que están agremiados, así como a las seis viudas con que contamos en el sindicato, cada uno recibió un promedio de 6 mil pesos”, expuso.

Finalmente conminó a los trabajadores a hacer buen uso y cuidar de tan importante recursos, el cual indicó que aunque viene a ser un respiro para los trabajadores, también se puede terminar pronto.