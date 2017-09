Desconoce Camil quien será Secretario de Cultura

Aduciendo que no tiene conocimiento y no conoce quien será la persona quien la sustituya

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Previo a la culminación del sexenio del Gobierno Estatal, la Secretaria de Cultura en Coahuila, Ana Sofía García Camil realizó una de las últimas giras de trabajo por la Región Centro Desierto, aduciendo que aún continúan con este tipo de acciones en la última etapa, pues estar alternando las actividades con el proceso de la entrega-recepción para quienes los van a suceder en la próxima administración.

Cuestionada en torno a la identidad o perfil de su relevo en la función pública, no quiso revelar en nombre del próximo Secretario en la administración del Gobernador electo Miguel Ángel Riquelme, anteponiendo que no tiene conocimiento y no conoce quien serán quien la sustituya.

La funcionaria adujo que deben tener todo finiquitado como fecha límite el próximo 15 de noviembre relativo a los programas federales que manejaron, por tal razón se extiende el procedimiento con auditorías, así como visitas también de la Secretaría de Fiscalización, siendo esta la razón por la que ya no se están programando grandes eventos.

En su visita al municipio de San Buenaventura, informó que hicieron presencia para cerrar el mes del Becario el cual se desarrolló con estímulos al desarrollo y a la difusión artística, destacó la entrega que realizó en la Casa de la Cultura sanbonense con un acervo para la sala de lectura que consta de 150 libros, son ediciones que la misma Secretaría de Cultura en conjunto con su Consejo Editorial elaboraron, con el fin de fortalecer el programa de lectura de sala.