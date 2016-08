Detallen la no acción por recuperar bienes incautados

Ya que el dinero obtenido por la venta de propiedades incautadas a Javier Villareal, pasará a ser propiedad de Estados Unidos, pues autoridades hacendarias del Gobierno Federal, como de Coahuila, no realizaron ninguna acción legal para recuperar esos recursos

REDACCION/ EL TIEMPO

FRONTERA, COAH.- Los Diputados Locales del PAN, demandaron que la Procuraduría del Estado de Coahuila detalle los motivos por lo que no intentaron acción alguna para recuperar el dinero y bienes incautados a Javier Villarreal en Estados Unidos.

Señalaron que el dinero obtenido por la venta de propiedades incautadas a Javier Villareal, pasará a ser propiedad de Estados Unidos, toda vez que las autoridades hacendarias, tanto del Gobierno Federal, como el de Coahuila, no realizaron ninguna acción legal para recuperar esos recursos.

En entrevista, Jesús de León, manifestó que el objetivo es que los bienes que están rematando en Estados Unidos se puedan recuperar para atender las necesidades básicas de los Coahuilenses.

“El Gobierno no ha hecho nada, simplemente se queda mirando cómo se están rematando bienes por cerca de 600 millones de pesos, que sin duda serían muy buenos para invertirlos en materia de combate a la pobreza, a la salud… y no se ha dado explicación alguna, de por qué no se han iniciado los procesos de recuperación de los recursos”, agregó.

Resaltó que el Congreso Local, debe hacer lo que le corresponde, pues se trata del dinero del erario de Coahuila, que todas y todos los ciudadanos sostienen con sus impuestos.

Los Diputados del PAN, solicitaron que esta propuesta se turnara a la Comisión Especial para el Análisis del Impacto de la Deuda contraída en el Periodo 2005-2011 del Gobierno del Estado de Coahuila, para que a la brevedad requiera a las autoridades la información correspondiente.