Detecta Simas conexiones sin contrato

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Con la introducción de la pavimentación por diversas calles de la Colonia Benito Juárez, personal del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buena, detectó al menos 60 dueños de viviendas, que están conectados a la red de drenaje, sin tener un contrato por el servicio, a los cuales se les llamara a la liquidar ese adeudo a la dependencia, para no dejarlos sin servicio, antes de que se concluya con la aplicación del asfalto.

Rodolfo Salas Flores, Gerente del sistema, dio a conocer, que con los trabajos de pavimentación en las calles 4.5.7 y 12 de dicho sector, ubicaron que los vecinos tiene el servicio ya conectado de manera clandestina, porque no liquidaron el contrato por dicho servicio, dijo que se les invitará a realizar el pago correspondiente, antes de dejarlos sin red de descarga, pues con esta violación, debería proceder a “taponearse” su registro, más aun así, les darán el derecho a regularizar su situación.

“los vecinos se vieron agraciados anteriormente con la introducción de la red de drenaje, solo que también había que pagar el derecho de uso que cuesta dos mil 300 pesos, ahorita con la intención de que no se queden sin servicio, no cobraremos multas ni recargos, tampoco el completo del contrato, solo un proporcional del mismo que será de 900 pesos, estamos llevando avisos por escrito a cada domicilio, quien no lo haga, será excluido y cancelado su descarga y ya con el pavimento nuevo, no podrá romperse, hasta dentro de al menos cinco años” refirió el Gerente.

Salas Flores, apuntó que los casi 60 usuarios, tienen la oportunidad de arreglar su situación con Simas, pero para ello, tienen que pasar a las oficinas para la elaboración y liquidación del contrato, de los contrario, se estaría contemplando cancelar las descargas que no sean contratadas y se quedarán sin el servicio de drenaje hasta por cinco años.