Discrimina Tesorero de Castaños a Burócratas

Niega el pago de viáticos y gastos médicos, al Secretario General y al Secretario del Trabajo, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio, por lo que solicitaron a Chabel Sepúlveda, una explicación de lo acontecido

LIDIET MEXICANO/ REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Después de que aseguraron ser discriminados por el Tesorero Municipal quien les negó el pago de viáticos y gastos médicos, el Secretario General y el Secretario del Trabajo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio solicitaron a Chabel Sepúlveda una explicación de lo acontecido.

En la sala de Cabildo el Edil aseguró que desconocía la situación que se presentó desde la semana anterior, cuando Julián Sánchez Vásquez Tesorero Municipal les dijo “por órdenes de arriba no les puedo dar gastos”.

Javier Rivera Martínez y Juan Francisco Iglesias dijeron que las represalias por el estallamiento de huelga siguen lo cual es negado por el alcalde de Castaños.

Y es que desde el 14 de Febrero que estalló la huelga por el incumplimiento al aumento del salario que marca el contrato colectivo, se han generado afectaciones directas hacia el Secretario General y el Secretario del Trabajo.

A la fecha son 11 quincenas que no reciben su sueldo y aseguran es una manera de presionarlos para que regresen a trabajas a sus are as, sin y cuando tienen comisiones de tiempo completo y esto está plasmado en el contrato colectivo que tienen con el Municipio.

En la última visita del Gobernador Rubén Moreira Valdez le entregaron un oficio para que este interviniera en la situación y fue apenas hasta el pasado martes cuando el licenciado Jesús Gámez de Atención Ciudadana del Estado, informó a los burócratas que enviarían un oficio al Ayuntamiento de Castaños para que les pagaran sus salarios caídos.

Javier Rivera Martínez, Secretario General del Sindicato declaró que están casi 100 por ciento seguros de que ganarán la demanda que se interpuso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial en Saltillo.

Será el próximo martes cuando llegue el resultado de la última audiencia al Departamento jurídico de Castaños.

“Si ganamos nosotros pues que nos paguen y si ganan ellos pues nos ponemos a trabajar y ya” dijo el Secretario General.