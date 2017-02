El temor y el miedo es el peor enemigo de la libertad

REDACCIÓN/EL TIEMPO

SALTILLO, COAHUILA .- Javier Guerrero, aspirante a candidato independiente para la gubernatura del estado , estuvo el día de hoy en una reunión en Parras de la Fuente y posteriormente encabezó un encuentro con ciudadanos de diferentes colonias de Saltillo invitado por quienes se han autonominado, “Redes Afectivas Guerreras”

Javier Guerrero en su intervención agradeció a todos los vecinos no solo por su presencia sino por su voluntad, apoyo y amistad con la que han conformado estas redes “se que la red afectiva está conformada solamente por la amistad, la voluntad, y la decisión de gente que, como ustedes, quiere cambiar. Reconozco su valentía y decisión de buscar una alternativa de cambio para cambiar la realidad que nos lastima, buscar la posibilidad de recuperar la dignidad y el ejercicio de nuestra libertad”.

Los invitó a multiplicarse, con alegría pero sobretodo sin miedo , porque el miedo es el peor enemigo de la libertad, les dijo y los animó a vencer sus temores, a no dejarse intimidar, a no esconderse, porque “ no estamos haciendo nada fuera de la ley , que se escondan quienes amenazan a lideres de colonias o a funcionarios públicos“ dijo y les recordó que un gobierno es fuerte no con miedo y represión , un gobierno fuerte es el que tiene la confianza de los ciudadanos y su credibilidad.

Afirmó que cuando tomó la decisión de buscar la candidatura por el camino de independiente, estaba consiente de que sería un camino largo, sin embargo, reuniones como las de esta tarde en Saltillo, nutrida, pero sobretodo de gente entusiasta, pero también muy preocupada de sus situación actual, lo animan y sobretodo reafirman su convicción de que el camino que eligió fue el correcto.

Los convocó a no parar este esfuerzo el día 28 de febrero, los invitó a continuar multiplicando la participación de los coahuilenses que quieren una alternativa diferente.

“Coahuila es un estado rico, con historia fuerte, con energía social importante que hay que articular, hay irritación enojo, hartazgo, pero ese sentimiento debe convertirse en una acción organizada, que por redes afectivas como ésta, logre multiplicarse y ustedes con este esfuerzo lo están haciendo, son actores de esta nueva historia que juntos estamos escribiendo”.

Javier Guerrero afirmó que tiene la autoridad moral y fortaleza para tomar decisiones y construir las respuestas que los ciudadanos están esperando de sus dirigentes y de sus autoridades, porque se siente con la firmeza y los principios que le da su historia personal y los resultados que ha brindado en las tareas en las que se he desempeñado.

“Lo hacemos con la firmeza de nuestras convicciones y la fuerza de los principios que aprendí con mi familia y en la comunidad de donde vengo, recuperando muchas de las experiencias que he recogido en las diferentes oportunidades que he tenido a lo largo de mi vida profesional en el servicio público. Lo hago con entereza porque tome la decisión correcta y porque estoy tranquilo, porque hay coincidencias entre mis pensamientos, mis principios y mis acciones, lo hago también porque se que hay muchos coahuilenses, que como yo, quieren que esto cambie, que están cansados de la soberbia, prepotencia, humillación y falta de compromiso de las autoridades que nos representan” recalcó Javier Guerrero.

Yo tengo autoridad moral para decir que podemos cambiar, lo que no podemos aceptar es que nos aplasten y nos interrumpan los sueños de esperanza y de justicia que podemos tener. Tenemos que aprender a decir ya basta, recuperar coraje para enfrentar las injusticias, gobernar apegado a derecho que las leyes de apliquen y se castiguen a quienes las violan”, finalizó Javier Guerrero.