Emite recomendaciones CEDHC a Municipio

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

NADADORES.- La Cuarta Visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aplicó recomendaciones al Municipio, luego que se detectó tras una revisión, que algunas de las rampas se encuentran muy inclinadas, además de que las banquetas y escalones son muy pronunciados.

El representante de la dependencia Genaro Askari Soto, realizó la inspección; desde que inició la semana, revisó que estos accesos cuenten con lo indispensable para que las personas con alguna discapacidad, o bien los que se desplacen en sillas de ruedas, puedan acceder con facilidad al edifico público.

Indicó las recomendaciones al municipio como señalizar y hacer algunas adecuaciones a los accesos para personas con alguna discapacidad; se tiene la cantidad indicada, pero se tiene que estar al cien por ciento.

Igualmente se estará revisando otros municipios para determinar si se cumple con la igualdad y la no discriminación; que no sean rampas muy inclinadas, o que las banquetas y escalones no estén muy pronunciados.

Probablemente los próximos municipios a supervisar sean San Buenaventura, Sacramento, Lamadrid e incluso Cuatro Ciénegas, y revisaremos las Presidencias, además de que constantemente se revisan las instalaciones de Seguridad Pública, para regular las condiciones en las que se mantienen los detenidos, señaló Askari.