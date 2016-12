En pobreza extrema vive Doña Epigmenia

En ocasiones la frecuentan sus hijos, pero no recibe de ellos el apoyo que requiere para mejorar su calidad de vida

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

SAN BUENAVENTURA, COAH.-En condiciones de extrema pobreza, vive Epigmenia González Hernández, quien tiene su humilde vivienda en ubicada en la calle 5 de Mayo número 212 de la colonia Amalia Solórzano, muy cerca viven sus hijos y aunque en ocasiones la frecuentan, no recibe de ellos el apoyo que requiere para mejorar su calidad de vida.

Doña Epigmenia se dedicó por muchos años al comercio, vendía frutas y verduras, de ahí le alcanzaba para el sustento del hogar, pero hoy en día su avanzada edad ya no le permite trabajar.

Su humilde vivienda que comparte son el mayor de sus hijos, esta hecha con material de adobe, los techos con hules y láminas que apenas la protegen un poco de las inclemencias del tiempo.

Las carencias en su hogar son muchas, pero ahora lo más necesario es una estufa, pues la que tiene dejó de funcionar. Pero además un techo digno para su casa, ya que las lluvias y el frío se convierten en una amenaza.

“Cocinaba en mi estufa ya muy viejita, pero ya no jala, aquí viven mis hijos me dan vueltas, me vienen a ver a veces si son amables conmigo, pero no me dan de comer, no me traen nada, allá de vez en cuando una despensa”, expresó triste doña Epigmenia.

La humilde mujer, es originaria de una comunidad de General Cepeda allá nació y se crio por muchos años, tiene seis hijos.

“No se cuantos años tengo, ya estoy muy grande me canse de trabajar, mi rodilla esta dañada, mis manos, mi cara una vez que hice un coraje, me dedique muchos años a vender calabacitas, tomate, elotes, me siento adolorida de mi cuerpo por tantos años de trabajo”.

En su hogar tiene una televisión que le regalaron, en las tardes se sienta en su mecedora a ver los programas, para distraerse un poco.

“Lo que me quieran regalar, casi no tengo nada de a tiro estamos muy pobres, las camas ya están muy viejitas, lo poco que tenemos se ha ido acabando con las goteras de agua que se hacen con las lluvias”.