Entrega Gobernador útiles en la Escuela V. Carranza

Acompañado por el Alcalde Amador Moreno López, Diputados y Funcionarios de su gabinete

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.-El Gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, realizó la entrega de Útiles Escolares a los alumnos de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, como parte de su compromiso con la educación.

El Mandatario Estatal, acudió al plantel educativo, acompañado por el Alcalde Amador Moreno López, Diputados y Funcionarios de su gabinete, para repartir paquetes escolares y libros de texto gratuito ante el reciente inicio del Ciclo Escolar 2016-2017.

Personal docente, alumnos y padres de familia se reunieron en el patio cívico para recibir al Gobernador del Estado, quien reiteró su compromiso de seguir apoyando a niños y jóvenes en su formación educativa.

En el evento se entregaron los apoyos de manera simbólica a alumnos de segundo, tercero y quinto grado de la institución.

Al hacer uso de la palabra, el Alcalde Amador Moreno López agradeció la presencia del Mandatario del Estado en el Municipio, los beneficios para el sector educativo, el programa de Útiles Escolares como apoyo a la economía de las familias.

“Gracias señor Gobernador porque se preocupa por la educación, abatir el rezago y la deserción, nos motiva a seguir adelante con nuestros estudios, estamos agradecidos con este apoyo para nuestra institución”, señaló una de las alumnas del plantel.

En su mensaje el Mandatario de Coahuila, reconoció la labor docente, al destacar que sin maestros no hay escuelas.

“Si no hay salones no quiere decir que no haya escuela, si son pocos alumnos no quiere decir que no haya escuela, donde deja haber escuela es cuando faltan maestros, todo es necesario pero lo que sí es sumamente importante es una maestra y Director, gracias por ser tan buen Director, gracias maestros por ser tan buenos mi reconocimiento,