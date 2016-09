Es ‘balconeado’ Chabel por Alonso Ancira

‘No me has traído los cabritos’

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

En son de broma durante su mensaje el Presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México Alonso Ancira Elizondo, le recordó al Alcalde de Castaños Isabel Sepúlveda Elías que no le ha cumplido con los cabritos que le prometió.

Lo anterior en el marco de entrega de contenedores a Municipios de la Región Centro.

Durante su discurso en el evento, Ancira Elizondo dijo que todos los Alcaldes recibirían el apoyo de los contenedores, a excepción de “Chabel”.

“Todos van a recibir el apoyo menos Castaños, porque Chabel no me ha traído mis cabritos”, dijo bromeando el Presidente de AHMSA, dirigiéndose al Alcalde de Castaños.

El Alcalde se sonrojo ante la presencia de sus homólogos en el presídium y de obreros.

Y es que no fue sólo una vez, fueron varias ocasiones en las que el Alonso Ancira, hizo alusión a que el Alcalde de Castaños no le ha llevado los cabritos, y por eso no recibirá el apoyo de contendores para su Municipio

Al respecto el Edil Castañense señaló, no es nada personal, pues su relación con el empresario es muy buena, y muy pronto lo invitará a comer cabrito.

“Yo lo respeto es buen hombre lo felicito por el trabajo que ha hecho por los obreros, él ya sabe que somos amigos, ya muy pronto lo vamos a invitar a los cabritos”.