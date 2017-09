Es Coahuila un estado incluyente

Destaca el Mandatario Estatal, acciones implementadas por su Gobierno para lograr la inclusión, la equidad y la igualdad de los coahuilenses

REDACCIÓN / EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Con acciones que benefician a todos los sectores del Estado y en especial a los más vulnerables, el Gobernador Rubén Moreira Valdez de la mano de su esposa, la Diputada Alma Carolina Viggiano Austria, construyen un Coahuila incluyente para todas y para todos.

Así lo dejó en claro el Mandatario estatal, durante la ceremonia “Por un Coahuila Incluyente” donde se entregaron sillas de ruedas, vales para el Sistema UNEDIF, prótesis dentales y pañales para adulto durante este mes de Septiembre “Mes de la Discapacidad” realizada en el Patio Central del Palacio de Gobierno.

“Durante estos casi seis años al frente del Estado, junto con Carolina en el DIF estatal, hemos tratado de dejar nuestro granito de arena para el Estado, para que sea un Coahuila para todas y para todos”, apuntó.

El Mandatario coahuilense destacó que en una alianza en favor de todos, en su administración se han impulsado y puesto en marcha iniciativas como la del Programa UNEDIF, que hoy opera con 100 unidades en todo el estado, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, así como los Centros de Justicia y Empoderamiento de la Mujer entre otros.

Destacó que su gobierno buscó ir más allá de solucionar una problema particular, sino que todos los coahuilenses accedieran a sus derechos, con menos desventajas y que hoy, ha rendido frutos luego de que en nuestra entidad ya existen empresas donde el 30 por ciento de sus trabajadores cuentan con una discapacidad.

“Queremos que antes de concluir el sexenio hacer una feria del empleo para personas con capacidad y eso se logra cuando crece la economía, cuando hay patrones y empresarios comprometidos y hay trabajo de las organizaciones”, dijo.

Vasty Daniela López, beneficiaria del DIF Coahuila contó su historia al sufrir una lesión medular que acarreó secuelas económicas, emocionales y psicológicas para su familia sin embargo, dijo, seguirá luchando hasta alcanzar una carrera profesional para beneficiar a su familia.

Agradeció los apoyos que el Gobierno de Rubén Moreira Valdez junto con la Diputada Alma Carolina Viggiano han otorgado a todas las personas que sufren una discapacidad en nuestra entidad.

“En este lapso me he dado cuenta que quienes sufrimos una discapacidad no estamos solos porque todos tenemos el apoyo por parte del Gobierno, de que no somos una mancha, sino parte de la sociedad y que tenemos derechos”, apuntó Vasty.

Sergio Sisbeles, director del DIF informó que para la Región Sureste este día se entregaron 200 apoyos en sillas de ruedas, prótesis dentales, vales UNEDIF y pañales para adulto.

Destacó que a través de los Centros de Rehabilitación CREE en Coahuila se han brindado 1 millón 695 mil sesiones de terapia física, terapia ocupacional y lenguaje entre otros y próximamente se inaugurarán las nuevas instalaciones en Monclova.

Con el sistema UNEDIF a través de 100 unidades en todo el Estado se han otorgado 500 mil servicios de traslado para un aproximado de 13 mil personas.

Además se realizan otras acciones como la atención a 57 mil personas con discapacidad, apoyo para 16 mil personas con las unidades básicas de rehabilitación y el apoyo de 24 millones de pesos para 4 mil 500 personas a quienes se les han otorgado prótesis dentales entre otros.

Acompañaron al Gobernador, Sergio Sisbeles, Director del DIF Estatal, Vasty Daniela López, como beneficiaria; Luz Elena Morales, Secretaria de las Mujeres, Liliana Salinas Jiménez, Presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila; Martha Garay, Diputada Local; entre otros.