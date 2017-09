Escurrimientos de agua deja ejidos incomunicados

Los Ejidos Santo Domingo, Castaños, Bocatoche, Granjeno y El Zago, se quedaron incomunicados al subir el nivel en el lugar conocido como el “bajío”

ESMERALDA BARRERA / REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Los escurrimientos de agua a causa de las lluvias siguen causando estragos a habitantes de los Ejidos Santo Domingo, Castaños, Bocatoche, Granjeno y El Zago, que el pasado jueves se quedaron incomunicados al subir el nivel en el lugar conocido como el “bajío”, donde al menos 5 vehículos se quedaron varados durante la noche.

Por lo que el comisariado del ejido Castaños, Guadalupe Alvarado hizo un llamado a los ciudadanos a apoyar al rodeo con causa que están organizando para reunir fondos y construir un puente que evite a estos 5 ejidos quedarse incomunicados cada que llueve.

Dijo que el jueves por la noche aunque no hubo lluvia considerable era mucha el agua de los escurrimientos que estaba bajando, por lo que una vez más el bajío se saturó e impidió el paso a las comunidades rurales.

“Como comisariados nos cansamos de decirle a la gente que no intente cruzar cuando va agua en el bajío para que no se queden los vehículos o se los lleve la corriente, pero la gente no hace caso y de todos modos quiere pasar”.

Destacó que el jueves por la noche al menos 5 vehículos se quedaron varados en este lugar, aunque afortunadamente no fueron arrastrados ni hubo personas lesionadas y las 5 comunidades rurales una vez más se quedaron incomunicadas durante toda la noche.

Resaltó que ya por la mañana el nivel de agua empezó a bajar y se pudo tener acceso a los ejidos, y aunque esta situación se da en temporada de lluvias es necesaria la construcción de un puente para evitar estas situaciones, y sobre todo que no puedan salir cuando haya alguna emergencia médica que sería mucho más grave.