Exige resultados la CNC de Delegado

GUADALUPE PÉREZ/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- La Confederación Nacional Campesina (CNC) Municipal, ya envió un escrito al Gobernador, así como al Secretario de Gobierno y al Procurador del Estado, solicitando resultados en los casos pendientes que se tienen ante la Delegación Regional de la PGJE.

Lo anterior lo informó José Carrillo, Presidente de la CNC Castaños, quién comentó que en el escrito no se solicita el cambio del Delegado, Rodrigo Chaires, a falta de resultados, sino que piden se le exija más evidencia en sus investigaciones.

Agregó que las peticiones que incluyeron en este escrito, se encuentra el que se resuelva el robo que se registró en la Unión Ganadera que encabeza Marcelo Carrillo, así como en la casa donde su hija vivía y de la cual fue sustraída junto a su pareja de manera aparatosa por elementos de la Policía Investigadora, registrándose también el robo de dinero y joyería asegurando que fue cometido por los elementos de la Procuraduría y la cual no se ha recuperado.

Don José Carillo, remarcó el que pese a haber tenido pasadas reuniones con el Delegado Rodrigo Chaires, éste los plantó en el último encuentro sin previo aviso, por lo cual dijo siguen molestos y esperan que en la próxima reunión se haga presente, aunque todavía no se ha confirmado si se realizará o no.

Reiteró que no están satisfechos con la falta de resultados, ya que en el mencionado robo a la Unión Ganadera y a la vivienda de Carrillo, no se ha sancionado a ninguno de los elementos involucrados, “Sólo pedimos que nos den resultados, tenemos muchas carpetas pendientes ante el Ministerio Público, no estamos pidiendo que destituyan al Delegado ni a nadie, pero sí que pongan a gente capaz y que trabajen”, aseveró.