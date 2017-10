Exigen a panteoneros se pongan a trabajar

Para tener listo el camposanto para el próximo Día de Muertos

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Un llamado de atención se hizo a los empleados del panteón municipal Del Carmen para que se pongan a limpiar dado que las instalaciones están muy sucias y llenas de maleza, y al estar muy próximo el día de muertos es necesario que empiecen con la limpieza.

La Sindica municipal Rosa Elva Mancilla Cedillo, dio a conocer que el panteón municipal siempre debe de permanecer en buenas condiciones con las 4 personas que están asignadas, sin embargo no hacen lo que les corresponde y por eso es que en años anteriores para el día de muerto personal de todos los departamentos tenían que apoyar en la limpieza para dejarlo en buenas condiciones.

Por lo que sostuvo una reunión con el personal del panteón para exigirles se pongan a limpiar desde ahora y durante todo el mes mantengan las acciones para que este listo el 1 y 2 de noviembre que hay una gran afluencia por el día de muertos.

“Dicen que mantienen limpio y con las lluvias la maleza crece muy rápido, pero eso no es así, para que voy a decir algo que no es o que todo esta bien cuando el panteón y no debería estar así”.

El llamado de atención fue para que se pongan a limpiar, se les va a comprar más herramienta para que la falta de esta no sea pretexto y no este en buenas condiciones para el día de muertos.

Agregó que el Oficial mayor o personal de sindicatura estará acudiendo periódicamente al panteón para corroborar que se este realizando la limpieza correspondiente.