Favorecen las lluvias al zika

Recomiendan evitar cacharros en los patios y no dejar recipientes para almacenar el agua de lluvia

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

FRONTERA, COAH.- El Director de Salud Pública Municipal, Esteban Parra Chagoya, dijo que las lluvias favorecen al zoka, por lo que recomendó evitar cacharros en los patios de los ciudadanos, así mismo, mencionó que no dejen recipientes para almacenar el agua de lluvia.

Explicó que con las lluvias y el calor, ayudan a la propagación de enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti, pero que el trabajo de prevención que se deben realizar en los hogares.

“El dengue, chikungunya y zika se transmiten por la picadura del mosquito aedes aegypti, cuando este tipo de mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de alguna de estas enfermedades y luego pica a otras personas, les transmite esta enfermedad”, explicó

Dijo que la medida más efectiva para la prevención es eliminar de todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras.

• Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito. • Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre. • Utilizar espirales o tabletas repelentes. • Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que permitan una correcta ventilación. • Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. • Rociar también la ropa con repelente porque los mosquitos pueden picar a través de las prendas de tela fina. • En los bebés menores de dos meses de edad no se recomienda utilizar repelentes. • En los niños mayores de dos meses se deben usar repelentes con concentraciones de 10% de DEET. Se recomienda leer las etiquetas de los productos. • No permitir que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el repelente, siempre lo debe hacer un adulto evitando aplicarlo en los ojos y bocas de los niños y usarlo cuidadosamente alrededor de los oídos. • No aplicar el repelente en las manos de los niños, ya que éstos podrían poner sus manos en sus bocas, ni en piel irritada, cortada o quemada. • No utilizar repelentes asociados a protectores solares en la misma formulación. • Utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales. • Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local. • No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.

CUIDADOS EN EL HOGAR

Cualquier recipiente que acumule agua en una casa puede convertirse en un criadero para el mosquito que transmite el dengue, chikungunya y zika. Por eso es importante eliminarlos. El Aedes aegypti tiene distintas etapas de desarrollo: los huevos, las larvas, las pupas y los mosquitos adultos. Estas distintas etapas pueden transcurrir dentro del hogar, probablemente porque los depredadores naturales (insectos, murciélagos, pequeños peces) son escasos o no existen. En los ambientes silvestres, raramente se hallan criaderos de este mosquito. Se crían en lugares sombríos y húmedos.

Los sitios oscuros aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para los huevos, larvas y pupas. Los adultos requieren de humedad para sobrevivir mayor tiempo, así los recipientes con agua proporcionan un ambiente ideal para el Aedes aegypti. Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes criaderos tanto por su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro que permite mantener la temperatura adecuada para el desarrollo del mosquito.