Instalarán Feria del Libro en Castaños

Rosa Isela Morales, que es originaria de México y promotora de la

actividad vivió la angustia de no saber de sus familiares tras el sismo

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Horas de desesperación y angustia vivió Rosa Isela Morales Salas, tras el temblor en la Ciudad de México, al no saber de sus hijos, nietos y toda su familia y además recordar la tragedia del 85 donde con tan sólo 15 años ayudó en el rescate de las personas atrapadas entre escombros.

Rosa Idalia, es oriunda de la Ciudad de México, de donde hace cerca de 2 meses esta fuera dado que se dedica a promover y realizar ferias del libro y por primera vez llegó a Coahuila.

Dijo que estaba en Cuatro Ciénegas cuando por medio de WhatsApp y amigos de la Ciudad de México se enteró de la tragedia, y de inmediato le vinieron a la mente los recuerdos del 19 de septiembre de 1985, luego vino el intenso llanto, miedo, la angustia y desesperación de no poder contactar a sus hijos de 19, 15 y 21 años de edad, no saber de sus 4 nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares.

Señaló que fueron 2 horas que parecieron eternas hasta que pudo establecer comunicación con sus hijos, gran alivio de saber que estaba toda la familia con bien.

Recordó aquel trágico 19 de septiembre de 1985 y el temblor que sacudió la Ciudad y dejó cientos de muertos e innumerables daños, tenía 15 años de edad y se sumó al rescate de personas atrapadas entre los escombros, lo que la llevó a pensar en una situación igual.

“Me tocó ser parte en el 85 donde no perdí familiares pero si amigos, y cada que hay un temblor por mínimo que sea me trae los recuerdos y me pongo mal, ahora dicen mis hijos que ya se explican porque, vieron la magnitud de la tragedia con este temblor”.

Afortunadamente los habitantes de la Ciudad de México son muy solidarios y saben que hacer y cómo ayudar, y de inmediato se ve la colaboración de todos.

Destacó que pese a la tragedia, no tiene pensado regresar a la Ciudad de México dado que toda su familia está bien tanto físicamente como sus hogares, por lo que continuará en Coahuila promoviendo las ferias del libro y en Castaños se instalará del 27 de septiembre al 17 de octubre para exponer más de mil 500 títulos.