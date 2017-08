Intentan extorsionar a joven de 14 años

Alertan a la población para que no caigan en esta nueva modalidad de extorsión

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Al hacerse pasar por la “Policía Cibernética”, extorsionadores buscan perpetrar el secuestro virtual, los casos ya se han registrado en la Región Centro, a través de llamadas telefónicas sujetos amedrentan a jovencitas para obtener información y luego llamar a familiares con el fin de lograr el objetivo.

Una de las victimas fue una jovencita de 14 años con domicilio en el municipio de Frontera, a quien le llamaron a celular para advertirle que seria sancionada por una supuesta publicación con contenido inapropiado que ella había ventilado a través de su cuenta de Facebook.

La madre de la menor quien pidió permanecer en el anonimato, dijo que los sujetos se hicieron pasar por la Policía Cibernética y con engaños le sacaron información de todos sus contactos en el teléfono.

“Le dijeron que tenía que dar de baja su cuenta y su chip de celular, pero que tenía que pasarles todos los números de sus contactos para que nos los perdiera, ella hizo todo lo que pidieron y les dio información de todo porque tenia miedo”.

Pero ahí no termino todo, relató la madre a quien los mismos extorsionadores le llamaron diciéndole que le iban a quitar a sus dos hijas, de igual manera se comunicaron con el padre de la jovencita, a quien le pidieron 20 mil pesos por el rescate de su hija a quien según tenían en su poder.

“Yo me encontraba en el trabajo y de inmediato le hable a mi mamá para que se percatará de que la niña estaba bien, me asuste mucho pensé que le habían hecho algo; mi esposo también se angustió cuando le llamaron, afortunadamente no pasó a mayores”.

Sin embargo alertó sobre la situación, ya que de la misma forma amigas de su hija han recibido llamadas de parte de los sujetos, quienes con la misma estrategia han intentado extorsionar a las familias utilizando a menores de edad.

Estos son los números que utilizan los extorsionadores:

8771497324 y 8661641584.