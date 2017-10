Invaden propiedades piscadores de piquín

La policía no ha podido hacer nada, señala

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Año con año es la misma situación, presencia de gente ajena a las comunidades rurales que van a la pizca de chile piquín y causan daños o se roban herramientas del campo, situación que pese a haber recorridos la policía no ha podido arreglar o bien llega a otro tipo de “arreglos” con los responsables.

Así lo acusó el Comisariado de Valle de Bocatoche Antonio Reyna tras señalar que han detectado una camioneta que llega con varias personas a bordo, dejan la unidad cerca del ejido y se van al monte a la pisca del chile piquín.

Dijo que el domingo pasado detectó la camioneta, marca Ford en color blanco y azul, por lo que pidió la presencia de la policía municipal para que se encargara de vigilar que estaba haciendo gente ajena en propiedad del ejido.

“Le hablé a la policía y me fui al agostadero, por la tarde que regrese fui hasta Seguridad Pública a preguntar qué había pasado porque ya no estaba la camioneta, pero en Seguridad Pública me dicen que los elementos ya no están y al otro día que fui nuevamente a buscarlos me dicen que no encontraron a nadie”.

Esta situación, aseguró los lleva a pensar que los policías llegan a “arreglos” con las personas que se meten a propiedad ejidal a piscar chile, y de paso causan daños o roban herramientas que los productores tienen en sus ranchos, que hay algo de por medio y por eso no actúan para frenar estas situaciones.

“Es año tras año de quejas y no han agarrado nada, o agarran pero llegan a un arreglo y no hacen nada”.

Agregó que hace 15 días denunció el robo de tres cuartos de rollo de alambre de púas, posiblemente las mismas personas que entran a la pizca de chile se lo llevaron de la propiedad.