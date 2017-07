Justifica ‘La Pólvora’ su ineficacia

Para detener la ola de robos en San Buena

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Tras la ola de robos que se desató en el municipio de San Buenaventura perpetrados por menores de edad en donde las denuncias penales, quejas públicas y el mismo reconocimiento del Director de Seguridad Pública Joel Solís Díaz, son parte del mismo estallido social que avalan la transgresión que lastima a la ciudadanía y donde el castigo ejemplar en contra de algunos menores que ya han sido encontrados responsables, es sólo aplicarles terapias psicológicas.

“Son las injusticias de la justicia, la ley los protege y contra eso no podemos hacer nada menos aun con la nueva modificación que es a través de los llamados juicios orales, así está plasmado en los procedimientos penales y por eso tenemos este problema de los robos, que aunque nosotros sólo prevenimos, no hemos podido con ese factor”, así lo reconoció y se justificó el Presidente Municipal Óscar Flores Lugo.

Luego de conocerse públicamente que los afectados por los robos perpetrados en las colonias 16 de Abril, 18 de Febrero y en la misma Zona Centro han interpuesto las denuncias penales en el Ministerio Público y estas no han procedido, se cuestionó al edil si pediría la intervención del Delegado de la Procuraduría General de Justicia para dar celeridad a la querellas, respondió que si existen esas evidencias, ahí deben tratarse en las reuniones de Seguridad Pública en las que dicho funcionario participa directamente y debe estar enterado.

Sobre la actuación de la PRONNIF con sólo aplicar terapias a cuatro de los jóvenes que ya han participado en robos a domicilios particulares y negocios, señaló que la misma Procuraduría tiene sus facultades y ahí no puede intervenir y pedir que sanciones se deban aplicar o no, pues no es de su competencia, así como también enfatizó que es la forma legal de proceder de dicha institución.