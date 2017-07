Le arrebatan a sus hijas de 3 y 8 años

Su ex esposo, apoyado por policías las sacaron de su casa

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. De los brazos de su madre fueron arrancadas las pequeñas Destiny de 3 años y María de 8 años, su propio padre fue quien haciendo uso de sus influencias llegó el pasado 12 de julio a la casa habitada por sus hijos y ex esposa en la colonia Libertad con la fuerza pública para llevarse a las menores sin una orden de un juez y detener a la madre sin motivo.

Norma Angélica Ramírez de la Cruz, es la madre de las pequeñas quien relató la angustia en la que vive desde el pasado 12 de julio al no saber nada de sus pequeñas hija, ya que su ex esposo Roberto Otoniel Inocencio Martínez se las llevó y se ha negado a decirle donde están, ni siquiera ha tenido comunicación con las pequeñas.

Dijo que la pesadilla empezó el pasado 12 de julio, cerca de las 11 de la noche llegó su esposo al domicilio que compartieron juntos y ella le abrió la puerta pensado que iba por las niñas para que como otras ocasiones se fueran a dormir a su casa, sin embargo no imaginó lo que le esperaba.

Comentó que al abrir la puerta una de las pequeñas se acercó y el padre de inmediato empezó a estirarla hacia afuera, en ese momento vio que había dos patrullas municipales en el exterior.

“Mi ex, estiró a la niña y yo trate de quitársela, en ese momento entraron los policías a la casa, me aventaron al piso y me esposaron, en eso salió mi hijo de 12 años y uno de los policías que estaba encima de mi le apunto con el arma y le dijo que se metiera a la casa”.

Señaló que su esposo se fue con las dos niñas y a ella la policía la subió a una patrulla, un automóvil, pero la aventaron al piso de la unidad y un elementos se subió encima de ella hasta llegar a la comandancia, donde la encerraron en la celda toda la noche, alegando que estaba en mal orden y posteriormente le dijeron que la encerraron por su seguridad ya que su ex esposo quería matarla.

“Mi ex esposo tiene un negocio de compra de chatarra en el Bulevar Galaz y ahí les da moches a los policías, seguramente por eso los llevó el día que me quitó a mis hijas”.

Destacó que después de estos hechos acudió a PRONNIF en Castaños pero le dijeron que estaban de vacaciones, tuvo que ir a Monclova y allá mandaron citar a Roberto Otoniel Inocencio Martínez, pero no se presentó sino que envió a su abogada Teresa Lugo, por lo que le pusieron una segunda cita el pasado 21 de julio a la que le exigieron presentar también a las niñas, sin embargo no se presentó, por lo que le pidieron ir al Ministerio Público a interponer la denuncia correspondientes.

“Estando en el Ministerio Público a la espera de que me recibieran la denuncia llegó la abogada y pasó directo con el encargado, estuvieron hablando un rato y luego salió el Ministerio Público y me dijo que no podía recibirme la denuncia, que mejor me contratara un abogado porque ahí no podían hacer nada”.

Resaltó que esta situación la tiene muy angustiada porque desde el pasado 12 de julio no sabe de sus pequeñas hijas, ha ido a buscarlas con varias familiares de su ex esposo incluso a la casa que habita su ex esposo en la zona centro de este municipio pero no ha podido encontrarlas.

“Mi ex esposo dice que ya las mando fuera, que no las tiene aquí en Castaños”.

Agregó, que además interpuso una denuncia contra la Policía Municipal por el abuso de autoridad al ayudar a que su ex esposo le quitara a sus hijas sin una orden de por medio, el mal trato que le dieron y la detención arbitraria de la que fue objeto a manos de los elementos.