Libre San Buena de drogas sintéticas

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La Procuradora Municipal de PRONNIF en San Buenaventura, Claudia Zúñiga Ríos, señaló que este Municipio, así como los aledaños, no tienen registro o conocimiento de casos en que menores o adolescentes, estén haciendo uso de la nueva droga sintética, derivada de la metanfetamina a la que comúnmente se le conoce como “foco”, señaló, que contrario a los opioides, lo más usado por los jóvenes, es la inhalación de resistol o solventes.

Adujo que continúan implementando pláticas en centros educativos, en coordinación con seguridad pública para alertar y prevenir a los jóvenes sobre este los tipos de drogas existentes y sus efectos, pero aun, no se tiene conocimiento por reportes policiacos o canalización a su área, por detenciones de adolescentes con este tipo de droga

“los reportes más comunes son por uso de marihuana, alcohol, cigarros, resistol, solventes, pero no por un nuevo tipo de droga o de las llamadas sintéticas, no podemos decir que estamos libres de ellas, si hay en esta región gente que las esta usando, pero no tenemos registros de uso de nueva droga” señaló la Funcionaria.

Zúñiga Ríos, refirió que los únicos casos que han registrado en jóvenes por otro tipo de drogas, ya fueron canalizados en su momento, se le dieron las atención y terapias, pero aun, se les sigue monitoreando mediante visitas a sus domicilios, para corroborar que la canalización a la PRONNIF tuvo un buen resultado.