No estaban perdidas andaban de parranda

Causaron temor y preocupación a sus familias

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Mediante redes sociales, una angustiada madre de familia reportó la desaparición de su hija de 15 años y una amiga a quienes se les vio por última vez en una fiesta, lo que terminó sólo en un susto y una reprimenda para las menores que no estaban desparecidas sino andaban de fiesta.

Ruth Jiménez Hernández, madre de Fernanda una de las jovencitas desaparecidas, dio a conocer que su hija se quedó a dormir en casa de su hermana y de ahí se fueron a una fiesta de 15 años, de la que junto con otra amiga desapareció.

La angustiada madre dijo que al enterarse de que su hija había desaparecido la buscó en el hospital y la Policía Municipal, incluso fue a reportarla como desaparecida pero le dijeron que tenían que esperar que pasaran 48 horas para darle seguimiento.

Señaló que el día de ayer las menores llegaron a sus casas, sólo dijeron que le siguieron la fiesta y por eso se “perdieron”, por lo que les aplicaron un regaño.

“Sólo dice que nada les pasó, que estaban en una fiesta tomando y por eso no regresaron a la casa, más no me quiere decir”, dijo la madre de Fernanda.

Destacó que ante esta situación y rebeldía en la que vive su hija de apenas 15 años y la necesidad de salir a trabajar para mantenerla, buscará ayuda profesional para evitar se vuelva a presentar algo similar.