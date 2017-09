No recomiendan chupar el veneno de víbora

Lo más correcto es que se atienda al afectado médicamente

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Las manipulación manuales para supuestamente extraer el veneno posterior a la mordedura de una víbora de cascabel, expertos en medicina recomiendan no realizar ninguna de estas acciones que son empíricas que no funcionan y lo único que hacen es molestar más al paciente con dolor, esto derivado de la llamada succión oral en la parte donde se tuvo la agresión que al final no lleva a nada, así lo recomendó el jefe epidemiólogo Jorga Alberto Chuquimia Mamani de la Clínica Rural número 51.

El galeno señaló que no es valido el método de que otra personas te chupe el área en que se dio la mordida para sacar el veneno porque no funciona ya que éste entra de inmediato en el torrente sanguíneo y lo único que procede para contrarrestar el veneno es el suero anticrotalico o el suero antiviperino, no hay opciones más que médicas.

Dio a conocer que los síntomas posterior a una mordedura de víbora de cascabel son sangrado abundante en el momento ya que posterior cesa el torrente, luego viene el adormecimiento de la mano con la inflamación y esta va avanzando paulatinamente también acompañado del dolor, por eso se recomienda no aplicar remedios caseros que no sirven de nada.

“La única idea y buena es la medicina, aquí tras la mordedura la único viable es aplicar el antídoto, esto es por determinados lapsos de tiempo conforme a vaya desinflamando la parte afectada, también conforme se vaya sintiendo el paciente, son varias ampolletas o quizá un número indeterminado porque todo depende que tanto veneno inyectó la víbora con la mordedura y la parte final es quedarse el afectado internado en observación,” recomendó el médico epidemiólogo.