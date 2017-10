Ordena secretario frenar operativos

Contra el transporte municipal

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Bajo la amenaza de correr al Director de Transporte Ariel Zúñiga, el Secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Sánchez Garza exigió frenar los operativos de revisión al transporte público para no afectar al partido ya que se viven tiempos electorales.

El Regidor de Transporte Arturo Martínez Camarillo, dio a conocer que derivado de las revisiones al transporte público se han infraccionado a 22 choferes por no cumplir con la papelería o traer en malas condiciones las unidades, sin embargo se les pidió parar los operativos porque ya vienen “tiempos políticos”.

Fue el propio Secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Sánchez Garza el que habló al Director de Transporte Ariel Zúñiga para exigirle parar los operativos, ya que de lo contrario podría quedar fuera de la administración.

“Hay muchas críticas y señalamientos en contra del transporte y por eso se hacen los operativos, que además siempre se ha realizado y prueba de eso es que al principio de la administración estaba en muy mal estado y aunque ahorita no estén al 100 por ciento si se ha logrado mejorar mucho”.

Señaló que según el reglamento por el que se rige el municipio, en el artículo 4 fracción 14 se habla de las facultades, que tiene el director y regidor, o auxiliares que no los tienen, mientras que en el artículo 25 se estipulan las revisiones que se deben hacer al transporte, que se les debe de revisar y las sanciones a imponer, por lo que los operativos se están haciendo dentro del marco legal.

“Molesta de que se cumple el trabajo y se hacen las revisiones al transporte, luego que los directores se entrometen gestionando condonaciones de infracciones a los transportistas que no cumplen y ahora que quieran frenar sólo porque vienen tiempos políticos”,

Destacó que buscó un acercamiento con el Secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Sánchez pero este no se prestó bajo el argumento que estaba muy ocupado, por lo que se buscara al Alcalde José Isabel Sepúlveda para definir que es lo que se va a hacer, aunque aseguró no esta de acuerdo en que se acaben los operativos pero tampoco quiere afectar al director Ariel Zúñiga.