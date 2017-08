Participante en la gresca contra policías da su versión

Ayer interpuso demanda ante el MP

ERIIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- María del Socorro, fue una de las personas que viajaban en un vehículo en la colonia Occidental el pasado fin de semana, donde una unidad les marcó el alto y ellos descendieron del vehículo, sin poner resistencia.

“Nos detienen en una camioneta con placas de ONAPPAFA, el oficial nos dice que hará una revisión de rutina, y nos baja del vehículo, y la que iba manejando les da la licencia para la infracción, pero no, empiezan a agredirnos, dos oficiales le pegan con las esposas a uno de los tripulantes y yo me meto para defender a mi marido, pues nosotros veníamos de una reunión familiar, y en eso me agreden a mí también y como me iba a caer, me pesqué de la placa del Policía y se la reventé”, relató.

Fue en ese momento cuando los policías pidieron apoyo, por lo que de inmediato, los elementos arribaron al lugar, y a ella la sometieron, por lo que María del Socorro, dijo que ya sometida, fue cuando los elementos de Seguridad Pública Municipal, la agredieron a ella.

Terminó toda golpeada y en el trayecto de la colonia Occidental, se la llevaron a puros golpes arriba de la unidad de ahí la bajaron casi de “cuervito” y no por embriaguez, sino que iba casi desmayada de la golpiza que le propinaron los elementos de esta corporación.

El día de ayer, acudió ante el Ministerio Público de Monclova, para interponer su denuncia formal, pues los golpes que ella presenta no son de gravedad, pero sí quedó policontundida.