Pega cuesta de enero a comercio informal

Acude poca gente y las ventas no han despuntado

ERIKA GONZALEZ/ REPORTERA

La cuesta de enero ya la están resintiendo los comerciantes que como cada lunes se establecen en la pulga del Fraccionamiento Carlos Salinas de Gortari, la cual pese a ser una de las más concurridas del sector y muchos de los comerciantes que ahí llegaron optaron por retirarse, pues fue poca la gente que acudió.

“Nosotros le atribuimos a que la gente no tiene dinero y claro que nos repercute el gasolinazo a muchos de los que aquí se establecen pues les queda retirado de sus hogares y como ya saben que no iba a venir mucha gente pues no van a sacar ni para la gasolina, nosotros vinimos porque está cerca, la mayoría de los que estamos aquí somos del mismo sector”, dijo don Juan Carrasco.

Los únicos puestos que se colocaron fueron de ropa y algunos de comida y esta pulga da inicio desde las 8:00 horas hasta las 14:00 horas, por lo que la mayoría emprendió la retirada desde las 11:00 horas.