Piden castigo para Ismael Aguirre

Llama candidata del PANAL a la Alcaldía a que se le aplique la ley

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

NADADORES, COAH.- Luego de las tropelías y errores que ha cometido como Presidente Municipal, en donde lejos de consensar con su Cabildo así como con la ciudadanía, Ismael Aguirre ha incurrido en cuestiones tipificadas hasta como delictivas donde no tiene facultades como alcalde para tomar decisiones propias o personales, mucho menos si no tenía los permisos del Gobierno del Estado para cometer derrumbes de árboles que en consecuencia fue tipificado como un ecocidio.

Erika Janeth Díaz Leija candidata a la alcaldia de Nadadores por el Partido Nueva Alianza y también vecina afectada por la destrucción ecológica de la plaza pública de la colonia Benito Juárez donde se cometió el derrumbe de casi medio centenar de pinabetes que tenían más de un centenario de edad, por ello pide que las acciones de la primera autoridad no queden impunes y se apliquen sanciones económicas o si existen penales por el daño ecológico, también sean ejecutadas contra Aguirre Rodríguez

La aspirante fue quien promovió el listado entre los vecinos para solicitar a las autoridades municipales únicamente la poda de árboles, más no el derrumbe de los mismos, documento en el que más de 30 vecinos estuvieron de acuerdo, pero no para ejecutar el ecocidio que sin consentimiento de la ciudadanía cometió Ismael Aguirre.

“Estamos muy enojados todos los vecinos, por las desgracias naturales que ocasionó el Acalde, sólo pedimos poda de árboles, aparte da vergüenza que al ir a solicitar el trabajo, te antepongan que no te pueden apoyar porque no tienen herramienta, para ello yo tuve que conseguir una motosierra, es vergonzoso que no tengan ni para eso en Presidencia Municipal” externó, Díaz Leija.