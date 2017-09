Piden la destitución de Guadalupe Valadez

Argumentan que el Presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia intenta crear divisionismo en la SIDE 2

MARCO ESCALERA/REPORTERO

En rueda de prensa, los Secretarios Generales de las Secciones 288 y 147, Eduardo Jordán Mancha e Ismael Leija Escalante respectivamente pidieron la destitución inmediata del Presidente del Consejo de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional Democrático, Guadalupe Valadez, por sus intenciones de crear divisionismo entre los trabajadores de Planta 2 de AHMSA, por lo que solicitarán una convención general extraordinaria.

El llamado lo hicieron directamente al Secretario General Nacional, Sergio Medina Ibarra, para que tome cartas en el asunto, luego de que un video que circuló por redes sociales muestra como este funcionario nacional acude a una reunión del Grupo Azul, donde asegura que meterá a disciplina a Eduardo Jordán Mancha usando un vocabulario no apropiado en un funcionario sindical.

Las palabras de Jordán Mancha, fueron en el sentido de pedir respeto y que los dejen trabajar libremente como comité local, el cual lleva los trabajos a cada grupo, mismos que forman parte de una unidad respetando siempre a aquellos que no quieren estar dentro de una unidad refiriéndose al Grupo Azul, pero tampoco permitirán que algún funcionario nacional esté detrás de algún grupo.

“Si Eduardo Jordán ya no puede y pide la intervención del nacional, entonces sí que entren a fungir y representar a los trabajadores, mientras tanto no y que respeten nuestro liderazgo. Sergio Medina ya reconoció que fue un error haber mandado a ese compañero a una reunión del Grupo Azul”, señaló el Dirigente de la Sección 288.

Por su parte el Secretario General de la Sección 147, Ismael Leija Escalante, dijo que la molestia es generalizada reprobando totalmente la falta de respeto a todos los trabajadores por parte de Guadalupe Valadez, Presidente del Consejo Nacional y que además es de extracción de esta sección sindical.

Y es que consideró que existe demasiado trabajo en el Sindicato Democrático Nacional, como para dedicarle tiempo a los grupos internos de las Siderúrgicas Uno y Dos, además de que existe un trabajo de muchos años en el que han logrado una buena unidad como para perderla por estas intromisiones.

Al cuestionarles si esto es el primer paso para un rompimiento con el Sindicato Democrático, respondieron que no puede darse un rompimiento porque el Democrático no tienen nombres ni personas, sino es una Institución en la que si alguien falla se tiene que ir y son las ventajas que les han dado a los trabajadores para confiar en esta organización sindical.