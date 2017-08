Piden llamar a cuentas a ex Regidor y Director

Por construcción defectuosa del Auditorio Municipal “Cuauhtémoc Cortez”

GABRIEL ÁNGELES / REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un fraude es lo que representa la construcción del Auditorio Municipal Cuauhtémoc Cortez, al presentar ya, severas muestras de que fue construido con materiales de mala calidad, mano de obra barata y sin certificación, pues aún no concluye la Administración, y ya tiene seria averías.

Ante tal situación fraudulenta, deben ser llamados a comparecer ante las autoridades, Francisco Narváez, ex Director de Obras Públicas, así como su sobrino, Carlos Romeo Falcón, ex Regidor de Obras Públicas;

Ambos, en la Administración del ex Alcalde panista, Oscar Luis Leos Pompa.

El ciudadano, Leonel Gutiérrez, señaló, que ambos ex Funcionarios, deben ser llamados a cuentas por la construcción fraudulenta y la forma en que se utilizaron los recursos, pues era parte de su responsabilidad, el supervisar la edificación de mala calidad que ejecutó la empresa NAGU Construcciones.

Dicha obra, fue realizada con millonario presupuesto Federal, emanado de la Comisión Nacional de Deporte, “El Auditorio Cuauhtémoc Cortez, es una burla para los sambonenses, que a menos de cuatro años ya tiene fisuras, se llueve por todos lados, los plafones y la tablaroca ya se está cayendo, así como el vitropiso ya se está levantando, además, de que fue liquidada por los ex Funcionarios, sin haber culminado la obra”.

El denunciante señaló, que ambos ex Funcionarios, así como el dueño de la constructora, deben al menos ser sancionados por la Secretaria de la Función Pública, para poder ocupar un cargo público por al menos 10 años y el empresario, también debe ser excluido del padrón de proveedores, para las obras edificadas con aportaciones del erario público.