Podría ser clausurada por generar segundo derrame

De confirmarse, la empresa canadiense debe ser sancionada afirma Senadora Silvia Garza

OCAMPO, COAH.- En caso de que se confirme el segundo derrame de la empresa minera First Majestic en el ejido Tenochtitlán, del Municipio de Ocampo, Coahuila, la empresa deberá ser sancionada al menos con una clausura temporal, señaló la Senadora por Coahuila Silvia Garza Galván, quien es Presidenta de la Comisión Especial por el Cambio Climático.

“Cuando la PROFEPA encuentre que no hay un buen manejo y si encuentra que hay un segundo derrame están obligados a clausurar, temporalmente pero clausurar. No importa si llovió mucho o si no llovió, hoy el fenómeno climático está presente y va a llover mucho en muy poco tiempo”, comentó la Legisladora.

Al respecto, Garza Galván dijo que este tipo de empresas deben estar preparadas para afrontar estos fenómenos climáticos sin generar contingencias ambientales adversas en prejuicio, en este caso de los ejidatarios, y del entorno en general.

La Senadora por Coahuila hizo un llamado claro a la PROFEPA: “que haga su chamba, el Delegado está trabajando en eso, espero y nos pueda decir ya después de la visita si hay un segundo derrame, y si existe un segundo derrame, la clausura es evidente”, insistió la entrevistada.

De este caso hay que recordar que el pasado julio se reportó un derrame de sustancias producto de la actividad de esta minera el cual afectó el entorno natural, por lo cual la PROFEPA inició una investigación, al respecto se emitieron las medidas correspondientes, sin embargo la semana anterior se reportó una reincidencia la cual no ha sido confirmada.

Garza Galván, también recordó que la controversia entre la empresa y los campesinos de esta localidad es añeja, ya que al parecer hubo un caso de posicionamiento en tierras que presuntamente correspondían a los ejidatarios.