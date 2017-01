Podrían quedar sin votar 50 mil ciudadanos

Concentra Saltillo, Torreón y Monclova el mayor número de ciudadanos cuya credencial ya venció

INFONOR / EL TIEMPO

SALTILLO, COAH.- Alrededor de 50 mil coahuilenses están en riesgo de no poder votar en las elecciones locales del 4 de junio, debido a que su credencial perdió vigencia, advirtió el Instituto Electoral de Coahuila, y les hizo un llamado para renovarla, ya que el plazo para hacerlo vence el domingo 15 de enero a las 12 de la noche.

Gabriela María de León Farías, Consejera Presidente del IEC, informó que es en las zonas urbanas de Saltillo, Torreón y Monclova, donde se concentra el mayor número de ciudadanos cuya credencial ya venció y se podrían quedar sin el derecho de ejercer su voto en la jornada electoral en la que se elegirá Gobernador del Estado, Diputados Locales y Ayuntamientos.

Explicó que quienes deben renovar sus credenciales son aquellos ciudadanos que en el reverso de su credencial tenga el recuadro 15 o no cuenten el recuadro 18, ya que eso significa que ya perdieron vigencia.

Si los interesados no actualizan su credencial, de manera automática serán eliminados de las listas nominales de electores que se utilizarán en el proceso electoral del 4 de junio y no podrán votar.

La funcionaria electoral pidió a los ciudadanos revisar su credencial, para en caso de que haya perdido vigencia, solicitar al Instituto Nacional Electoral que se les actualice.

Comentó que para hacer los trámites correspondientes pueden solicitar una cita en el teléfono 01-800-433-2000, la página de internet www.ine.mx en el recuadro “Todo sobre tu credencial o acudir al módulo de registro más cercano al domicilio.

Comentó que los jóvenes que a más tardar el 4 de junio de este año alcanzarán la mayoría de edad, podrán tramitar su credencial y se les entregará antes del proceso electoral para que ejerzan su derecho al voto.

Expresó que los módulos del INE, operarán esta última semana en doble horario, mientras el domingo 15 de enero prestarán servicio hasta las 12 de la noche; en caso que después de esa hora haya filas de ciudadanos interesados en renovar su credencial, se les entregarán fichas para que puedan acudir al día siguiente.

Por primera vez en Coahuila, se cuenta con un padrón electoral superior a los 2 millones de ciudadanos, y se busca que todos tengan la oportunidad de sufragar en las próximas elecciones constitucionales.