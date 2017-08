Policías amenazan a afectados en choque

Para que no los denuncien

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVEWNTURA, COAH.- Luego de las amenazas de muerte que vía telefónica hicieron al domicilio particular, Don Chuy se vio obligado a no presentar denuncias penales contra los Policías Preventivos del Municipio de San Buenaventura que chocaron su vehículo lesionando a su esposa, ahora el afectado desistió en no presentar cargos por daños y lesiones contra los uniformados por temor a que cumplan su amenaza.

El tripulante salió con lesiones leves mientras que su esposa acompañante con heridas más delicadas, en el accidente ocurrido en calle Juárez de la colonia Tinaja, sitio en donde los Policías Municipales a bordo de la unidad número uno impactaron el auto sedan color guindo donde viajaba la pareja, testigos presenciales que se acercaron a socorrer a los lesionados señalaron a los policías de bajar de la unidad numerosas latas de cerveza.

La familia por temor a represalias se negó a dar información o entrevistas, derivado que ya fueron amenazados por la contraparte para que no presenten denuncias, se conoció que por parte del municipio se les está exigiendo al matrimonio de avezada edad el pago de 100 mil pesos por daños ocasionados a la patrulla.

Aunque en su momento el Alcalde Óscar Flores Lugo, salió en defensa de los policías señalados de andar trabajando y tomando bebidas embriagantes, el edil dijo que el asunto se resolvería ante la Autoridad Ministerial pero ya no será necesario toda vez que los afectados fueron amenazados de muerte, si se presentaban a las instalaciones de la PGJE.