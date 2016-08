Protestan en Jardín ‘Amanda Gelasio’ por falta de maestro

VERÓNICA PRECIADO/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.-Madres de familia del Jardín de Niños “Amanda Gelasio” se manifestaron ayer en el plantel, toda vez que desde hace cuatro años que no se tiene maestro de planta en el grupo de tercer grado, entra un interino apenas dura un tiempo y lo cambian.

En tanto que la maestra titular de la plaza lleva cuatro años metiendo incapacidades y generando el constante de maestros.

La molestas madres de familia se reunieron ayer en el plantel ubicado en la calle Allende de la colonia Occidental, exigiendo a Directivos de la Institución Educativa se aplique ya una solución al problema.

De no tener una respuesta pronto y favorable amenazaron con cerrar la institución.

Dijeron que en cada ciclo escolar el cambio de maestros es frecuente, mientras sus hijos se ven afectados en el proceso de aprendizaje, porque no tienen un docente de planta.

Mayra Noelia, señaló que su hijo estudia en tercer grado, y desde el primer día de clases no tienen maestro, la Directora es quién les da clases, pero esto viene ocurriendo desde hace cuatro ciclos escolares.

“A veces un maestro no dura ni un mes y o vuelven a cambiar, la maestra que se supone es de planta siempre se la pasa incapacitada no sabemos qué problema tenga, la Directora no nos quiere decir, nosotros estamos pidiendo una solución porque nuestros hijos no avanzan nada en las clases”.

Otra madre de familia manifestó que la Directora no les da una respuesta, sólo les dice que el problema es con el ISSSTE porque sólo extiende incapacidades de tres días a la maestra asignada de planta, por ello no se puede contratar a otro profesor que se quede de manera definitiva.

“Ella nos dice que no es problema de la institución, es por el tipo de incapacidad que le dan a la maestra, pero tampoco los niños pueden estar con un maestro un mes y luego con otro, así nunca van avanzar, de aquí ya van a la primaria y ya deberían saber leer pero ningún niño ha aprendido por lo mismo”.

Las quejosas mencionaron, que el día de hoy una comisión de madres de familia acudirá a las oficinas de Servicios Educativos de la Región Centro, para exigir a las Autoridades Educativas intervengan en el asunto.