Queda en manos de Trump industria de autos en Coahuila

Si Presidente electo de EU aplica aranceles a autos mexicanos, cerrarán sus plantas en el País

VANGUARDIA/EL TIEMPO

DETROIT, EU.- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) podría suspender las operaciones en México, en caso de que el Gobierno de Donald Trump aplique altos aranceles a los vehículos importados desde México, sostuvo Sergio Marchionne, presidente ejecutivo de la compañía. Esta declaración dejó a parte de la industria automotriz en Coahuila en manos del Presidente electo de EU.

“No hay forma de ajustar si es el caso de que nos cobra por pasar (importación de México a EU). Por eso se hace esta inversión. Todos necesitamos claridad”, expresó Marchionne, “nos vamos a ajustar a las nuevas reglas. “Esas plantas se pueden cerrar en caso de que el TLC (sea renegociado)… son riesgos que se tomaron Brasil y México. Las implicaciones para México no son las mejores; las implicaciones para EU no serán positivas”, añadió Marchionne en el Auto Show en esta Ciudad.

La declaración del mandamás de FCA se da, luego de que un día antes la empresa anunció una inversión de mil millones de dólares (MDD) para modernizar dos armadoras en EU. Ese mismo día, la empresa afirmó que no necesariamente se afectaría la producción en México.

Marchionne enfatizó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) motivó a las automotrices a instalarse en México, pero de imponerse aranceles fronterizo de hasta 35%, la rentabilidad se afectaría.

Según Proméxico y la consultora PwC, fabricar un auto en México es en 20 por ciento menor que en EU. En el mismo evento, Bruno Cattori, director de Chrysler México, confirmó el “Plan B” de la firma y dijo que todo está en manos de Trump.

“Hay que verlo en la coyuntura correcta. Lo que dijo Marchionne es que necesitamos esperar para saber cuáles van a ser las reglas… y cualquiera que sean las reglas nosotros tenemos que jugar con ellas”, dijo.

Para cualquier ajuste -dijo el director de Chrysler en México- en las operaciones, incluido cerrar alguna de las plantas, requeriría tiempo, por lo que la inversión de mil mdd anunciada forma parte de su plan de negocios a largo plazo en caso de dejar al País.

“Es un ‘Plan B’: Lo que podríamos hacer hacia 2020. Entonces si cambian las reglas estaríamos preparados para producir la pick up en Warren (al cerrar operaciones en Saltillo)”, insistió Cattori.

Armadoras no se van: Estado

El Gobierno del Estado difundió un comunicado de prensa en el que se aseguró que General Motors y Chrysler no se irán de Coahuila.

“Ante los rumores de la posible salida de General Motors o Chrysler de Coahuila, el Gobernador Rubén Moreira Valdez declaró que eso no va a pasar pues es muy difícil que estas empresas renuncien a un mercado tan grande como el mexicano”, dijo.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz señaló que el gobierno mexicano puede impugnar ante la Organización Mundial de Comercio si Trump sobrepasa los topes arancelarios.

Y GM se le ‘rebela’ a Trump > General Motors trasladará la fabricación de su renovada GMC Terrain de Canadá a México y aumentará la producción de la planta en Ontario de Chevrolet Equinox, lo que refleja la creciente popularidad de sus vehículos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas en inglés) compactos. En México este modelo se produce en la planta de San Luis Potosí.