Reconoce el PRI que decisiones a la ligera de ‘La Pólvora’ afectan a la ciudadanía

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH. El Presidente del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de San Buenaventura Ricardo Lara reconoció que algunas decisiones tomadas a la ligera por el Alcalde Óscar Flores Lugo si afectan a la ciudadanía como el caso de la prohibición de la entrada al primer cuadro de la Ciudad de Autobuses Coahuilenses, el caso más sonado de todos, que aunque ya tuvo solución provocó la reacción de inconformidad entre la ciudadanía.

El líder priísta expuso que no le gusta meterse en la decisiones de la primera autoridad por ser el líder de su partido no debe perder estabilidad, pero adujo que cada quien es responsable de lo que hace, aunque trató de defender al edil aduciendo que el fuego que aviva la hoguera son los contrarios políticos.

Cuestionado en relación a que decisiones tomadas a la ligera por Flores Lugo en pleno proceso electoral no afectarían a la candidata Gladys Ayala, trató de evadir el tema respondiendo que por el asunto de los coahuilenses en los lugares donde andan en campaña no han recibido ninguna queja por parte de la ciudadanía.

“Yo respeto las decisiones del alcalde, yo ahí no me meto, si estuvo mal afectar a la ciudadanía no permitiendo la entrada a los camiones foráneos, pero no estaba en mis manos resolverlos,” puntualizó Ricardo Lara.