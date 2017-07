Reconocen ciudadanos al Gobierno de Coahuila

Señalan que además de beneficiar a las familias, se potencializa la economía y mejora la seguridad en el Estado

REDACCIÓN/EL TIEMPO

Saltillenses felicitaron al Gobernador de Coahuila por superar su meta en cuanto a la creación de empleos, alegaron que además de beneficiar a las familias, potencializa la economía y mejora la seguridad en Coahuila.

Días anteriores el Mandatario Estatal anunció que durante su administración se han generado 150 mil 351 nuevos empleos formales, cifra registrada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Trascendió que tan sólo en los primeros seis meses del 2017 se alcanzó una cifra total de 24 mil 102 nuevos empleos en Coahuila, con lo cual Rubén Moreira Valdez logró la meta establecida para el sexenio, esto, a cinco meses de concluir su administración.

Ante las metas alcanzadas por el Gobierno del Estado, la ciudadanía expresó que esto ha generado mayores beneficios en la Entidad, Lucía Gallegos Padilla, ama de casa, madre de un bebé y esposa, manifestó que los empleos generan mayor seguridad.

“Me parece bien que el Gobernador cumpla sus metas porque mucha gente tiene trabajo y no hay tanta inseguridad, hay fuentes de trabajo y esto beneficia a las familias, con seguridad más gente sale a buscar trabajo, entre ellos los jóvenes”, comentó Lucia Gallegos Padilla.

Para cumplir con sus metas, el Gobierno del Estado se concentró en varios puntos importantes, entre los que se incluye la lealtad a las empresas que han depositado su confianza en Coahuila; el impulso a todos los proyectos de inversión, sin distinción de montos o especialidades; además de la diversificación de los orígenes del capital que se invierte en la Entidad.

Gracias a esta estrategia económica y a las constantes promociones en el extranjero se superó la meta, como lo dijo Lucy Gómez de 43 años, el Gobernador prometió y cumplió, “él prometió, lo cumplió y benefició a la ciudadanía, hay trabajo para las personas que lo necesitan”.

“Todo esto sirve para los que no tienen trabajo, he visto mejora gracias a la creación de empleos, a veces cuando son jóvenes y no tienen empleo andan robando o haciendo mal uso de su persona, pero sí tienen empleo ya tienen en qué entretenerse”, dijo Lucy Gómez, quien trabaja por su cuenta, pero se ha beneficiado gracias a la seguridad.

Por otro lado reconoció el trabajo del mandatario así como su ímpetu para cumplir las metas a la ciudadanía, “está bien que antes de que salga cumpla con empleo, que deje las cosas bien”, finalizó.

En tanto José Ángel Gaytán de 59 años, celebró el trabajo del Mandatario Estatal, “la población es la que se beneficia porque hay mucha gente que anda en la calles, así que es bueno tener autoridades que creen empleos para la ciudadanía, así las personas no tienen la necesidad de salir del Estado”, argumentó.

Asimismo reconoció que esta cifra no es sólo una meta, pues además de generar empleos ofrecen formalidad, “me parece que el que se ofrezcan prestaciones a los empleados es una buena iniciativa del Gobernador ya que se le da prioridad a la gente, ‘felicíteme al Gobernador’”, externó José Ángel Gaytán.

En tanto Jareli Espinoza de 22 años, estudiante de Ingeniería Industrial, en el Tecnológico de Saltillo opinó que la generación de empleos beneficia a la sociedad en general.

Alegó que gracias a estos nuevos empleos sus padres tienen estabilidad económica, lo cual le ha permitido estudiar una carrera, “a mis papás si los beneficia, anteriormente no tenían trabajo, pero ahorita sí, mi mamá tiene 3 años en una empresa y gracias a eso estoy estudiando”, dijo.

Por otro lado expuso que el apoyo también es para la gente de escasos recursos, lo que ayuda al crecimiento de la economía, “esta meta sí es un logro para el Estado, porque Coahuila crece en economía, crece su sociedad”, comentó.

Además la estudiante reconoció que los empleos formales ayudan en gran medida a las familias, “hay gente de escasos recursos que no pueden comprar una casa de contado y con ayuda del Infonavit se puede, de igual manera aplica con el Seguro Social, porque no se puede pagar un hospital privado”.

Finalmente Justina Orozco Dávila madre de familia y trabajadora de 53 años, alegó que la meta cumplida por el Gobierno del Estado si beneficia a los coahuilenses de muchas formas, “con los empleos, las familias salen adelante y tienen una mejor calidad de vida”, citó.

Externó que tiene once años trabajando, “gracias a eso tengo una mejor vida, tengo seguro social, vive uno mejor”; asimismo recordó que gracias a las nuevas empresas toda su familia tiene un empleo, entre ellas su hija mayor, quien hizo sus prácticas profesionales en Daimler, donde finalmente fue contratada.