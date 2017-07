Recursos Humanos no contempla sanciones para policías golpeadores

“Yo no investigo, es la Contralora” dice la Directora, Flor de María Falcón

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

SAN BUENAVENTURA, COAH.- En un afán por deslindarse de los delitos cometidos por policías activos y auxiliares, quienes fueron acusados penalmente en la Agencia del Ministerio Público, por parte de los integrantes de una familia del municipio de San Buenaventura, quienes fueron agredidos el fin de semana pasado al interior de las instalaciones de la feria, la Directora de Recursos Humanos Flor de María Falcón Zertuche, señaló que no era de su competencia investigar esos casos, señalando que era obligación de la Contralora Municipal.

Luego de ser cuestionada sobre las investigaciones que realizarían en contra de los policías agresores, la funcionaria respondió que nada, porque no había quejas formales de los ciudadanos además se deslindó diciendo que esos asuntos eran competencia de la Contraloría Municipal.

“Yo llevo la nómina y también contrate a los policías auxiliares, pero no soy quien lleva las indagatorias por estos asuntos, en estos casos pregúntenle a la Contralora, ella es la responsable de realizar están investigaciones, yo no encubro a nadie pero si no hay una denuncia formal en mi departamento, no tengo nada que investigar,” respondió a las preguntas Falcón Zertuche.

Luego de encararse las dos funcionarias sobre las investigaciones internas, al final respondieron que ninguna de las dos realizaría indagatorias tanto del escolta ebrio al servicio del Director de Seguridad Pública Joel Solís Díaz ni contra los policías golpeadores denunciados penalmente por lesiones.