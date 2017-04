Responde Alcalde a Regidores

“Que no se hagan puñetas mentales, fue lo que respondió Óscar Flores Lugo, al cuestionársele sobre las observaciones que integrantes del Cabildo realizaron a la cuenta pública del primer trimestre

SAN BUENAVENTURA, COAH.- “Que no se hagan puñetas mentales, fue lo que respondió el Alcalde de San Buenaventura Óscar Flores Lugo, luego de cuestionársele las observaciones que Regidores del PRI y PAN realizaron a la cuenta pública del primer trimestre de este año, que al final se negaron a aprobar por considerar que existen un sin fin de irregularidades cometidas principalmente por el edil y la Tesorera Yolanda Ramírez.

Cuestionado en torno al incremento en la nómina de 500 mil pesos en este trimestre, pues comparado al año anterior donde se erogaron 7 millones 500 mil pesos y en este ejercicio fiscal fue superior a los 8 millones de pesos, el munícipe respondió así; ” estos regidores no entienden, por más que les explico con bolitas y palitos, no saben de que estamos hablando, no existe esas irregularidades,” respondió.

“Les dimos aumentos a esas ocho personas que trabajan en tesorería porque siempre se quedan hasta muy tarde y más cuando tenemos auditoría, a Cristian también le aumente porque es mi GUA-CHO-MA” dijo Flores Lugo refiriéndose explícitamente a su asistente personal, que la hace de “guarro”, “chofer” y “mayate”.

En lo concerniente a la deuda con proveedores Flores Lugo, dijo a grandes rasgos y sin más detalles que se están pagando los adeudos, en partes pero se está haciendo, y relativo al adeudo a la tienda Famsa señaló que a ellos también se les está liquidando, aunque no supo explicar porque la demanda de los trabajadores sindicalizados ante la Junta de Conciliación por este mismo problema.