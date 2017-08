Retira Ismael Aguirre Estatua de Benito Juárez

Supuestamente para ser rehabilitada, lo que ocasiona

dudas e inconformidad de los vecinos

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

NADADORES, COAH.- A pesar de la copiosa lluvia, un grupo de ciudadanos se hizo presente en La Plaza Benito Juárez de la colonia del mismo nombre en el municipio de Nadadores, donde Autoridades Municipales encabezados por el Alcalde Ismael Aguirre Rodríguez, hicieron acto de presencia para llevar un acto protocolario para quitar el monumento del Benemérito de las Américas Don Benito Pablo Juárez García, supuestamente para someterlo a un trabajo de restauración.

El símbolo cumplió en el lugar instalado en el lugar en 1906, cumplió en el sitio 111 años por eso la molestia de la gente a quien no se le tomó parecer para llevar a cabo el retiro del monumento, el cual será sometido a una rehabilitación que durará más de dos meses, situación por la que los vecinos no vieron con agrado por creer que la estatua ya no será regresada a su lugar de origen.

Erika Díaz Leija, vecina del lugar y parte de los habitantes inconformes señaló con desagrado el Presidente Municipal ha hecho mucho daño a su colonia, primeramente con el ecocidio que cometió en ese mismo sitio tras derrumbar más de 50 árboles de los denominados pinabetes, sin contar con la anuencia de los colonos y lo que es pero causando daños ecológicos al medio ambiente, pues no gestionó los permisos requeridos ante las dependencias indicadas para llevar a cabo la tala, la cual fue considerada como ilegal.

Instó a las Autoridades Municipales a devolver el monumento de Benito Juárez en el tiempo que señalaron, haciendo hincapié que es de material de bronce, un metal sumamente caro y muy preciado, adujo que quieren regresen el mismo que se colocó en 1906 y no intenten hacer una réplica con otros materiales que no son los apropiados.