Retirarán 2 concesiones a taxistas que no hacen caso

Se les ha citado a reuniones y no han asistido, sólo envían al rentero

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Mauro Flores Barrón, Regidor de Desarrollo Social y miembro de la comisión de Transporte, el día de ayer dijo que ya se llevó a cabo la reunión que se tenía prevista con los concesionarios de unidades de taxi que se encontraban trabajando de manera independiente.

De los 12 que andaban circulando de manera independiente solo asistieron 10 y ahora procederán a retirar a los 2 que no se presentaron, pues dijo que no cuentan con la manera de localizar a los concesionarios, pero por medio de los renteros detendrán a los vehículos para que no presten el servicio.

“Aquí solo se ha presentado el rentero, no el concesionario en este caso es una mujer, pero la verdad nunca la hemos visto, ni sabemos quién es, siempre nos envían al rentero y pues así no tiene caso, nosotros hicimos el llamado bien para ellos, no es una necedad de la presidencia”, dijo.

Indicó que el vehículo está identificado y por medio de él se solicitó la presencia de la concesionaria, pero no llegó y entre el resto quedó de ponerse de acuerdo, para poner una base pues así lo marca la concesión.