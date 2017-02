Roban computadoras en la Universidad Politécnica

También dañaron áreas administrativas de la UPMF

GABRIEL ÁNGELES/REPORTERO

FRONTERA, COAH.- Luego del paro de clases y labores que hicieran estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova- Frontera de manera momentánea, de regreso a clases las autoridades educativas se percataron que durante el pasado fin de semana se llevó a cabo un robo al interior de la instalaciones de donde sustrajeron principalmente varios equipos d computo, así lo reconoció la Rectora Cecilia Ileana de la Garza.

La mentora reconoció que ante esa situación hubo de requerir la presencia de la Policías Investigadora y a su vez criminólogos del área de Servicios Periciales dependiente de la Procuraduría General del Justicia quienes tomaron conocimiento de los hechos.

La máxima autoridad de esta universidad dejó en claro que con estos delitos ocurridos, no pretenden fabricar delitos a los estudiantes que hicieron el paro de labores y de esta manera tratar de perjudicarlos por los hechos, de los cuales desconocen como fueron, pues no tienen certeza en que día del fin de semana se dio el robo, pues al interior de las oficinas no se cuenta con cámaras de video vigilancia.

Expuso que aunado a ello, el robo y daño a las áreas administrativas de la UPMF se dieron precisamente en el último fin de semana de labores de la compañía de seguridad que tenían contratada para la vigilancia de la escuela durante el día y la noche, adujo que el último turno de la anterior compañía culminó a las 6 de la tarde del lunes anterior, mientras que los nuevos guardias de la compañía del nuevo proveedor comenzaron con sus labores ayer martes por la mañana.

Cecilia Ileana de la Garza dio a conocer que quienes perpetraron el robo ingresaron por una ventana a la cual rompieron el cristal encontrando los policías las huellas de unos tenis, relató que dañaron las chapas de siete puertas del área administrativa para robarse varias computadoras, pero tampoco contemplan culpar a los guardias anteriores porque no tienen certeza de lo que ocurrió.