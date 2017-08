Se disputan 50 centímetros de predio

Llevan caso ante el Jurídico del Municipio

ESMERALDA BARRERA / REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- En disputa están, 50 centímetros de predio, entre 2 vecinos de la calle Celaya en la Colonia California, que buscaron la intervención del Jurídico Municipal, para resolver la situación, sin embargo, solo una de las partes acudió, por lo que se amenazó con derrumbar la barda construida.

La ciudadana, María Rosa Treviño Cabrera, dio a conocer, que cuenta con las escrituras de su propiedad, en la calle Celaya número 490 de la Colonia California, de un predio de 11 metros de frente, mientras que su vecina, Reyna Quintero, tiene solamente 10 metros y medio.

Dijo que la vecina, hace algún tiempo, empezó a construir una barda y pese a existir 2 rectificaciones y las escrituras que marcan la medida de los predios, se empezó a construir la barda 50 centímetros dentro de su propiedad.

Señaló, que luego de que la vecina tomo los 50 centímetros de su propiedad, le pidió parar la obra, pero no hizo caso, por lo que recurrió al Jurídico Municipal, para que se les apoye a resolver el conflicto y se citó a Reyna Quintero, sin embargo, no se presentó.

“Debió haber venido, hizo caso omiso al citatorio del jurídico, por lo que si sigue construyendo la barda y afectando mi propiedad, me voy a encargar de tumbar todo lo que se ha construido”.