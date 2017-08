Se quejan de choferes que fuman en las unidades

Dicen que además de tener que soportar las malas condiciones físicas de las unidades tienen que aguantar a los choferes

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Usuarios de las redes sociales, el día de ayer se quejaron por los choferes de la ruta de Frontera, ya que los choferes van fumando, a lo que le molesta a algunos de los pasajeros, pues no respetan el libre espacio de humo de tabaco.

No sólo eso, se quejaron de las pésimas condiciones que se encuentran las unidades por los interiores así como en los asientos, los cuales algunos ya no se pueden ni sentar, pues no están bien puestos.

Otros con el plástico quebrado de algún lado, por lo que pidieron atención a las autoridades correspondientes, pues ellos pagan por un servicio y el que ellos reciben dicen que es pésimo, pues algunas de las unidades también señalaron que se encuentran sucias.

“Algunos van con su música en alto, las condiciones de las unidades están bien mal, y ahora tenemos que aguantar que fumen, pues eso es lo que no nos parece justo”, fue lo que decía en la denuncia que realizaron en las redes sociales.