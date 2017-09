Se quejan padres por condiciones del CETis

Pues al no contar con un Director, no hay quien les dé para los gastos, que requiere este centro educativo de nivel medio superior

ERIKA GONZÁLEZ / REPORTERA

FRONTERA, COAH.- Padres de familia de la escuela CETis 46, el día de ayer se reunieron para quejarse de las condiciones en las que se encuentra el plantel educativo, pues al no contar con un Director, no cuentan con quien les dé para los gastos, que requiere este centro educativo de nivel medio superior.

Dijeron que el plantel cuenta con la solvencia económica, pues una de las situaciones en las condiciones es que los baños de mujeres cuentan con seis sanitarios de los cuales sólo dos funcionan.

“Nosotros pagamos más de mil pesos en el pago de cuotas cómo es posible que no haya para pagar los servicios básicos, ni si quiera cuentan con dinero para hacer el pago de productos químicos”, mencionó uno de los padres de familia.

También dijeron que los estudiantes se encuentran en exámenes, pero se los están dando en hojas reciclables, así mismo, hicieron el llamado a las autoridades correspondientes que les den solución a sus peticiones.

En dado caso de que para este lunes, no les hayan dado alguna solución, mencionaron que cerrarán la escuela, hasta que no les den solución a las peticiones y así Marisa Rivas Loyola, madre de familia, dijo que los laboratorios no funcionan ni los climas.