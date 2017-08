Se quejan usuarios de falta de taxis en tiendas

Por lo que fueron advertidos que se les sancionará con multas

ESMERALDA BARRERA/REPORTERA

CASTAÑOS, COAH. Usuarios de taxis en la localidad se quejan por la falta de unidades en las afueras de centros comerciales, en lugar de permanecer en estos sitios a los que fueron asignados se quedan en la base esperando servicios, por lo que Transporte Municipal advirtió sanciones de 20 a 30 salarios mínimos a quienes incurran en esta práctica.

El Regidor de Transporte Arturo Martínez Camarillo, dio a conocer que esta problemática se presenta en todas las bases pero es más frecuente entre los taxistas pertenecientes a taxímetros y Héroes del 47, que pese a que las unidades fueron asignadas a un centro comercial no asisten sino que se quedan en la base.

“Aquí la gente llega quejándose que no hay taxis cuando salen con sus compras y tienen que esperar mucho tiempo a que lleguen las unidades, hasta 2 o 3 quejas son las que recibimos diariamente porque no hay taxis en los centros comerciales”.

Resaltó que esta situación ya fue verificada por el departamento y detectaron que la ausencia de taxis no se trata porque están dando servicios sino porque no asisten a los sitios asignados sino que prefieren quedare en las bases, lo que no se va a permitir ya que se afecta al usuario de manera directa.

Destacó que se giraron oficios a las 5 bases que existen en la comunidad pidiéndoles que las unidades permanezcan en los sitios que les fueron asignados al momento de entregar la concesión, ya que en caso de no hacerlo se van a aplicar multas de 20 a 30 salarios mínimos a quienes detecten en la base cuando debería estar en algún centro comercial.

“Ya se les tiraron oficios avisándoles y a partir del lunes vamos a empezar con los recorridos y aplicación de multas a quienes no hayan atendido la indicación de Transporte Municipal, todos los taxis deben estar en él sitio que les corresponde”.