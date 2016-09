Sin prospectos el PRI para Alcaldía

Ante destapes anticipados del PAN

ERIKA GONZÁLEZ/ REPORTERA

NADADORES, COAH.- A pesar de que ya se están acercándose los tiempos para que se inicien con el destape de candidatos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), aún no tiene a su “Mejor Gallo” en este municipio.

Ante los destapes anticipados del PAN, que afirman volverá a ganar en Nadadores, el Profesor, José Alfredo Muñoz Siller, dos veces Secretario del Ayuntamiento, mencionó que el PRI, no tiene a ningún aspirante. Se supo que uno de los serios aspirantes a la candidatura por el PRI, el Profesor, Martin de Jesús Palos Valdez, no ha tomado una decisión determínate, hasta en tanto no consulte a su familia, dada la gran responsabilidad. “Que yo sepa, solo el Profesor Martin Palos es quien se oye, pero al parecer su familia no está muy bien de acuerdo, aunque creo que haría un gran papel, pero hay que esperar a ver si surgen más”, apuntó.

José Alfredo Muñoz Siller, Secretario General de la CNOP, y tres veces Presidente del Comité Municipal del PRI, dijo que es sano saber quiénes pueden darle la victoria al PRI, “pero no hay nadie, realmente no se sabe que está pasando”, señaló. Ignacio Galván Benítez, dijo que en las pasadas elecciones fue precandidato para Alcalde, pero decidieron llevar a Ismael Aguirre al Gobierno para sacar al PRI de Nadadores, después de 70 años en el poder, “y seguiremos”, finalizó.