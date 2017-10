Solo el Ejido Soledad regula la pizca de chile

No permite el ingreso de gente ajena y solo pizcan los que ya están maduros

ESMERALDA BARRERA / REPORTERA

CASTAÑOS, COAH.- Es en el Ejido Soledad, donde se tiene un mayor control en la explotación de chile piquín, ya que no ingresan personas ajenas, sino solo ejidatarios que se encargan de pizcar chile por chile y no dañan las plantas, además retiran solo lo que ya esta maduro.

El Director de Desarrollo Rural, José Castillo Sifuentes, dijo que hay una explotación desmedida y sin cuidado, de lo que es el chile piquín, ya que la gente arranca la planta completa y en ella se llevan tanto chiles que todavía no están maduros como flores, además de los daños a las propiedades y hasta robo de herramientas.

Sin embargo, el Ejido Soledad, ubicado a 20 kilómetros de la cabecera, es ejemplo en la pizca del chile piquín, práctica que realizan solo los ejidatarios que se preocupan por preservar las plantas.

Indicó que mientras haya humedad, la planta del chile piquín, puede producir y esto lo toman en cuenta los ejidatarios, ya que pizcan chile por chile, dándole oportunidad a que siga floreciendo y dando fruto.

“Es poca gente externa la que pizca en este ejido, y a quienes lo hacen, de inmediato la gente del ejido le marca un alto y le exige hacer la pizca chile por chile y no se arranque la planta”.

Destacó que esta medida, permite que en el ejido se recolecten hasta 200 kilos en una semana de chile piquín y mientras haya humedad, las plantas retoñen y den más fruto, por lo que consideró necesario, que estas medidas sean tomadas en todos los ejidos .