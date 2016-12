Solventa el PAN observaciones

A través de un convenio donde el empleado de confianza firmó que está de acuerdo al descuento pero voluntario

FRONTERA, COAH.- El Presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Frontera Maurilio Romo Rodríguez dio a conocer que las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado al Municipio de Frontera en torno al cobro indebido de cuotas que durante el ejercicio 2014 estuvo descontando vía nómina ya fue solventado por medio de un convenio donde el empleado de confianza firmó que esta de acuerdo al descuento pero voluntario, dentro de la misma solventación esta se hace ahora a través de un tercero no directamente de las cuentas del erario al Partido Acción Nacional, que es lo que originó el señalamiento de desvió de recursos.

El dirigente dijo que tienen un procedimiento a partir del 2015 que todo lo que se reciba al CDE debe tener conocimiento el Instituto Nacional Electoral quien es el órgano fiscalizador de los partidos, en otros municipios se están presentando denuncias penales ya que el Instituto Electoral de Coahuila señaló que no estaban siendo fiscalizados por el INE.

Romo Rodríguez, dejó en claro que luego de solventar las observaciones del ASE, no se regresarán las aportaciones por cuotas al partido que se realizaron en el 2014, añadió que los empleados que firmaron el descuento no podrán reclamar devolución alguna, adujo que son temas de aportaciones voluntarias al PAN y ya no se regresan, es parejo pero de acuerdo al salario como por ejemplo a empleados normales aportán a partir de 50 pesos, los funcionarios por designación hace lo mismo pero con mil 500 pesos mensuales, mientras que los de elección pagan una cuota de tres mil 200 pesos por mes.

El Presidente del PAN en Frontera aclaró que no sólo de aportaciones se han realizados los trabajos en el recinto, pues gran parte de las prerrogativas que el CDE ha hecho llegar para la ampliación del edificio en el cual se aplicaron un millón 400 mil pesos, se compró una vehículo nuevo utilitario con valor de 250 mil pesos y se compró el terreno de la parte posterior al edificio por un valor de 160 mil pesos que mide 5 metros de ancho por 50 de fondo, para un total de un millón 810 mil pesos.

“Las cuotas que se cobraron ya tienen una firma porque se hizo un compromiso y los trabajadores ya están informados antes teníamos un descuento porque se hizo un compromiso y firmaron el convenio para descontar 50 pesos, no fue deliberado el descuento por el trabajador aceptó” concluyó Maurilio Romo.